"Non è questa la democrazia". Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, perde la calma nel confronto a distanza con Anna Ascani. La deputata del Pd, in studio, difende l'inciucio con il M5s con argomenti a volte grotteschi, considerati gli insulti scambiati tra i due partiti negli ultimi 6 anni.





"Con il M5s abbiamo avuto forti divergenze che abbiamo deciso di appianare nell'interesse del Paese. Il percorso è complicato ma necessario". Poi l'ammissione: il Pd vuole stravolgere quanto fatto in questi ultimi 14 mesi da Matteo Salvini con il sostegno dei 5 Stelle. "Bisogna recepire le indicazioni del Presidente della Repubblica. Sull'immigrazione il M5s ha subito la trazione leghista. Bisogna avere un'idea più seria di come gestire i flussi migratori togliendo di mezzo la propaganda". Tutto questo, ovviamente, senza passare dalle urne per cambiare il segno del governo, nonostante in tutte le elezioni amministrative ed europee la maggioranza degli italiani si sia espressa proprio a favore delle linee politiche salviniane. E Fedriga lo ricorda alla Ascani: "Il problema non è cosa scelgono gli italiani. Se gli italiani non scelgono come vogliono loro, non vogliono che si vada al voto"