Otto e mezzo, Beppe Severgnini ridicolizza Giuseppe Conte in diretta: "Gli zombie della politica italiana"

Il premier Giuseppe Conte e il governo giallo-rosso vengono ridicolizzati persino da Beppe Servegnini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Conte deve fare un gruppo whatsapp chiamato 'zombies' e scrivere "signori se questo governo cade sulla vicenda Ilva diventiamo gli zombies della politica italiana'. Il giornalista del Corriere della Sera entra poi nel merito della vicenda Ilva che rischia di chiudere dopo la minaccia di ArcelorMittal di lasciare la fabbrica: "In questo passaggio il governo non sta dando prova di grande unità e affidabilità". Ma, conclude, almeno Conte "ha avuto il buon senso di andare a parlare con gli operai".