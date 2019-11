Myrta Merlino demolisce il quesito del Movimento 5 stelle sulle elezioni regionali: "Ma che davvero?"

Il quesito posto dal Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau per decidere sulla partecipazione del partito alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria ha scatenato le polemiche che questa volta investono la natura stessa del quesito, giudicato troppo "cervellotico" da alcuni eletti grillini. "Vuoi che il Movimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia Romagna e Calabria?", la domanda a cui dovranno rispondere gli iscritti alla piattaforma. Una formulazione che non è sfuggita a Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, che sul suo profilo Twitter ha commentato: "Che strano quesito... #Rousseau #machedavero".

