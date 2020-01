Otto e mezzo, Andrea Scanzi durissimo in diretta con Luigi Marattin: "Voi renziani non esistete in natura"

Andrea Scanzi è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e dimostra di essere in gran forma dopo le feste. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano entra a gamba tesa su Luigi Marattin, vice-capogruppo di Italia Viva. "Sapete perché i renziani fanno così tanto casino? Perché in natura non esistono", è l'affondo durissimo di Scanzi, che poi continua: "Marattin parla neanche facesse parte di una forza politica che ha il 30%".

Ovviamente non viene risparmiato Matteo Renzi, accusato di essersi "sopravvalutato" ancora una volta: "Pensava di aver fatto il capolavoro della vita, invece sta sotto il 4%. Ha sbagliato ogni mossa, a partire dalla gestione mediatica della vicenda Open. Al momento Renzi è il politico più detestato dagli italiani". A questo punto Marattin prova a prenderla con ironia, dichiarando che "Scanzi si sogna Renzi anche la notte, forse dovrebbe farsi una vita". Ma la replica del giornalista de Il Fatto non tarda ad arrivare: "Quelli di Italia Viva possono parlare quanto vogliono, ma non contano nulla".