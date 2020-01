Nicola Molteni contro la Sardina Donnoli a L'Aria Che Tira: "Sei un ragazzo intelligente, ma devi leggere"

Per il leghista Nicola Molteni c'è chi "fa l'anti-mafia a chiacchiere e chi la fa con i fatti". Il braccio destro di Matteo Salvini, ospite a L'Aria Che Tira, replica al sardino Lorenzo Donnoli che non può fare a meno di giudicare la Lega. "Giudichi i decreti Sicurezza? - interroga il leghista - Eppure un terzo del primo decreto sicurezza ha come tema il contrasto alla criminalità organizzata. Quando si dice cancelliamo i decreti sicurezza prima te lo leggi, non hai capito nulla".

Molteni infatti ricorda al sostenitore di Mattia Santori che il dl Sicurezza è stato votato da tutti nel precedente governo. "Sei un ragazzo per bene e intelligente, ma devi leggerti i decreti perché rischi di fare un danno al Paese", prosegue di fronte a un Donnoli ammutolito. E ancora: "Tu in una trasmissione hai definito Lucia Borgonzoni incapace e indecente, abbi un minimo di rispetto. Io posso non condividere quello che ha fatto la Serracchiani come governatrice del Friuli, ma ho rispetto per lei. È una donna che si è assunta le proprie responsabilità".