Otto e mezzo, Massimo Giletti e la trappola della Gruber: "Zaia e i topi vivi? Gli errori non li fa solo la destra"

Massimo Giletti è troppo esperto per cadere nella trappola di Lilli Gruber, che cerca sempre di portare acqua al suo mulino. La conduttrice di Otto e mezzo prova a fare polemica strumentale sul governatore Luca Zaia e la sua uscita sulla Cina e i topi vivi, ma il volto di Non è l'arena non si lascia coinvolgere. "Mi sembra che tutti abbiano fatto degli errori, non li fa soltanto la destra", è la precisazione di Giletti, che poi inquadra il vero problema: "Tutti adesso credono che il coronavirus è colpa degli italiani. Gli industriali non vogliono neanche le nostre merci, tra un po' diranno che il paziente 0 di Wuhan in realtà è di Codogno. Abbiamo messo da parte la razionalità - chiosa Giletti - va bene avere dubbi e incertezze ma bisogna evitare grossi errori".