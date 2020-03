Dritto e Rovescio, Vauro: "Peggio Luca Zaia della pizza al coronavirus francese"

Secondo #Vauro, la vignetta francese sulla piazza al #coronavirus non è offensiva. "Peggio Luca Zaia", afferma a #drittoerovescio

La pizza al coronavirus come sfregio all'Italia da parte dei francesi mentre nel Belpaese le persone crepano? Per Vauro Senesi, bene così. Per lui non ci sono problemi, insomma. Della vignetta incriminata diffusa da Canal+, quella sulla "Corona pizze", se ne parlava a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 5 marzo. Ospite in studio, il vignettista comunista, il quale ha affermato: "Rivendico il diritto alla cazz*** e lo rivendico anche per i francesi. Quando si fa satira - ha aggiunto -, ci si deve aspettare di tutto e non è nulla grave. Peggio altri video italiani non satirici ma istituzionali, vedi Luca Zaia", conclude Vauro. Insomma: non solo tutto bene, ma addirittura Zaia peggio dei francesi. Robe che soltanto mister Senesi...