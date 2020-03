Toni Capuozzo, una decisione estrema: "Mi fido di Burioni, non esco più di casa"

06 marzo 2020 a

La decisione estrema di Toni Capuozzo, il quale annuncia di voler prendere alla lettera i consigli di Roberto Burioni: "Per me resta un punto di riferimento. Continua a dire: state a casa". E il giornalista farà proprio quello: resterà chiuso in casa. "Da domani obbedirò: non voglio essere contagiato, e neanche contagiare", ha scritto sul suo profilo Facebook. Anche perché non è ancora chiaro "se davvero dobbiamo prepararci a chiudere tutto, come se fossimo una Wuhan, oppure no", ha aggiunto. Ma "se hanno chiuso le scuole ovunque una ragione c'è", ha aggiunto il giornalista, molto critico nei giorni scorsi per la gestione dell'emergenza da parte di governo e Giuseppe Conte.

Capuozzo ha poi commentato la notizia secondo cui il "paziente zero" in Europa potrebbe essere un tedesco, un 33enne di Monaco che potrebbe aver portato il Covid-19 in Italia: "Se è così siamo stati, nello stesso tempo, onesti e ingenui", ha sottolineato. Questo perché abbiamo posto grande attenzione sulla salute, "impreparati ma leali nel fornire i numeri", piuttosto che su Piazza Affari e le Borse, "come per calcolo o imperizia hanno fatto altri", ha aggiunto. "Che sia una piccola ragione di orgoglio, in un’Europa malata, dai confini greci a Berlino. Ce n’è bisogno, se forse tenere duro non sarà più continuare come prima, uscire a testa alta, e difenderci con un po’ di ironia, ma chiudere la porta alle nostre spalle, a denti stretti, prima la salute", ha concluso Toni Capuozzo.