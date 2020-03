Coronavirus, Antonio Maria Rinaldi contro il consigliere dell'Alto Adige: "Lontani da noi? Ma se il paziente 0 è un bavarese"

06 marzo 2020 a

Gli italiani untori? Per l'Ato Adige sembra di sì. Il consigliere della Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, irrita anche Antonio Maria Rinaldi. "Il turismo è cruciale per la sopravvivenza dell'Alto Adige - scrive in una nota -. e la nostra provincia non deve essere parificata alle zone a rischio coronavirus in Italia". E ancora: "Questo è solo possibile se l'Alto Adige, per quanto riguarda il turismo, prende le distanze dall'Italia e si presenta come territorio autonomo".

Un messaggio che non è piaciuto all'economista della Lega che subito ha replicato con un cinguettio al vetriolo: "Ma l’hanno messa al corrente che il paziente 0 in Europa è un bavarese?". Proprio così perché il primo ad aver contratto il coronavirus è un 33enne tedesco venuto a contatto con una collega di Shangai.