Enrico Mentana a Propaganda Live: "Coronavirus? Solo con le restrizioni si batte un virus mai visto prima"

Enrico Mentana riempie lo studio di Propaganda Live con parole misurate sull'emergenza coronavirus che ha investito l'Italia in maniera molto importante. Il direttore del TgLa7 parla della sua percezione riguardo alla situazione attuale: "La gente si sta convincendo che non ci sono allarmisti e catastrofisti, ma che c'è una situazione allarmante e potenzialmente catastrofica. Non puoi dare la colpa al termometro se hai la febbre, bisogna sapere come stanno le cose per poter intervenire". Inoltre a Mentana non è sfuggito un dettaglio del discorso del presidente Sergio Mattarella: "Dice due cose che fanno a cazzotti, ovvero che non ci dobbiamo preoccupare e che c'è un governo che decide. Ciò vuol dire che bisogna prendere delle decisioni drastiche e che possiamo aspettarci altre restrizioni". Infine il direttore del TgLa7 sottolinea che questa è una situazione mai vista prima: "Solo con le restrizioni si batte un virus che nessuno sa quanto è forte e soprattutto quanto dura".