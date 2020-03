Coronavirus, Guido Corsetto a Non è l'Arena:

09 marzo 2020 a

Dito puntato contro l'Unione Europa, che come sempre, o quasi, di fronte all'emergenza coronavirus sembra immobile, se non addirittura un ostacolo. E a puntare il dito ci pensa Guido Crosetto, il "Gigante" di Fratelli d'Italia, che dice la sua a Non è l'arena di Massimo Giletti, in onda su La7, la puntata è quella dell'8 marzo, rigorosamente senza pubblico a causa del Covid-19. Una vera e propria invettiva contro Bruxelles: "Non nasce per regolarizzare le banane ma per mettere insieme i paesi in un sistema di solidarietà", premette. Dunque, alza ulteriormente la posta: "Stiamo ricevendo aiuti dalla Cina e non dall'Europa, che era nata per cerare solidarietà tra i paesi dopo la guerra e non per la misura delle banane", conclude Crosetto. L'accusa è chiarissima.