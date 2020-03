Coronavirus, Myrta Merlino a Non è l'arena: "Basta polemiche, qui lo scenario è da guerra"

09 marzo 2020 a

Si parla dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, e Myrta Merlino lancia un appello: "La comunicazione deve anche rinunciare alle polemiche senza nascondere nulla". In questo momento difficile per il Paese a causa dei contagi "dobbiamo dare le notizie ma essere responsabili, essere affidabili". Quindi "bisogna rinunciare alle polemiche, a sottolineare gli errori. In questi casi ha ragione Sileri, non si tratta di errori ma di cambiamenti. Dobbiamo fare un patto, stiamo combattendo tutti per la stessa causa. Il problema sono le terapie intensive dove finisce il 10 per cento di chi si ammala. I medici dovranno scegliere chi salvare e chi no. Capite che è uno scenario da guerra?".