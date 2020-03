Coronavirus, Claudia Fusani a Coffee Break: "Ci vuole un uomo forte, in divisa. Come Guido Bertolaso"

09 marzo 2020 a

a

a

La giornalista Claudia Fusani, firma di Repubblica, ospite in studio a Coffee Break, su La7, interviene sulle ipotesi di allargamento della squadra comunicativa della Protezione Civile: "Non vorrei esagerare ma ci vorrebbe un 'uomo in divisa' per una comunicazione forte ai giovani che devono ragionare di più sull'auto-regolamentazione", spiega la Fusani in diretta. "Guido Bertolaso ha gestito la Protezione Civile in un modo che in passato noi stessi abbiamo molto criticato perché era centralista", conclude la giornalista, "ma forse in questo momento serve anche come messaggio alla popolazione. Ci vuole una cesura. Bisogna cominciare una fase nuova, con tutto il rispetto per chi l'ha gestita finora".