Del Debbio, bordata alla Fusani: viene giù lo studio

“Romano Prodi spaventa davvero il centrodestra”: così ha esordito Claudia Fusani, con tono melodrammatico, durante un collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Il riferimento era al gesto dell’ex premier, che ha goffamente tirato i capelli di Lavinia Orefici, giornalista di Quarta Repubblica, mentre lei lo incalzava con una domanda sul Manifesto di Ventotene. In studio, le sue parole sono state accolte da un’ondata di “no” e fischi, lasciando persino il conduttore perplesso di fronte a tanto ardire.

Fusani, imperterrita, ha proseguito con un discorso contorto: “Solidarietà alla collega, sì, ma povero Prodi, caduto in una trappola infernale”. Secondo la sua bizzarra logica, a una domanda scomoda un altro avrebbe ignorato l’interlocutore, e ha tirato in ballo Oscar Wilde, sostenendo che i provocatori abbassano il livello del confronto. Peccato che poi abbia contraddetto sé stessa, difendendo le domande provocatorie. E ha chiuso con un assurdo: “Se fosse successo a me, gli avrei fatto una carezza”.