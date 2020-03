Coronavirus, Diego Fusaro attacca la sinistra: "Pensavate al razzismo e intanto si uccideva la sanità"

09 marzo 2020 a

Diego Fusaro, con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter, svela tutte le menzogne della sinistra che ha sottovalutato fin da subito l'emergenza del Coronavirus: "E mentre voi eravate in piazza a manifestare contro il fascismo e il comunismo in assenza di fascismo e di comunismo, il liberismo poteva uccidere indisturbato la sanità pubblica", scrive il filosofo. Un atteggiamento che ha portato alla situazione di emergenza in cui si trovano gli ospedali adesso con i reparti di terapia intensiva e rianimazione al collasso totale. "E ora mancheranno i posti letto e le strumentazioni necessarie", conclude Fusaro. "Vi piace il mercato, vero?".