Coronavirus, gaffe per Alba Parietti: "Bisogna stare a casa", ma lei va a Courmayeur

Dopo Giorgio Palù, Alba Parietti se la prende con un altro virologo. Si tratta di Matteo Bassetti, medico infettivologo e primario del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, preso di mira durante la puntata di domenica di Live – Non è la D’Urso. L'esperto, in collegamento con Barbara D'Urso, ha ribadito agli italiani le misure utili per evitare il contagio, generando la rabbia dell'opinionista.

"Dica le cose come stanno – ha tuonato – il 10 per cento delle persone che si ammalano hanno bisogno della terapia intensiva. Bisogna stare a casa. In Lombardia si è arrivati al collasso, negli ospedali oggi si sceglie chi far vivere e chi far morire. Non ragionate per la vostra poltrona e il vostro c**o“. Poi la Parietti ha attaccato le "orde di Lombardi" che hanno preso d'assalto gli impianti sciistici, dimenticando però quanto scoperto da Tpi. Il sito infatti ha pubblicato una foto social della Parietti postata qualche giorno prima e indovinate dov'era: proprio a Courmayeur