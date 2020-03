Coronavirus, Roberto Burioni risponde a Donald Trump: "Errore mortale, non è un'influenza"

10 marzo 2020 a

Roberto Burioni non smette di ripeterlo: il Coronavirus non è un'influenza. E ora lo dice anche a Donald Trump. "L'anno scorso 37mila americani sono morti per l'influenza. La vita e l'economia vanno avanti. Al momento ci sono 546 casi confermati di coronavirus negli Usa", scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, "con 22 morti. Pensateci". Ma la risposta del nostro virologo non si fa attendere. E sempre su Twitter, lo mette a tacere così: "Signor presidente, non ci sono immuni contro il nuovo coronavirus. Questo virus è pericoloso, si diffonde molto rapidamente e penso che sottovalutare questa malattia infettiva sarebbe un errore mortale".