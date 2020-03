Coronavirus, Nicola Porro si confessa: "Non so come cacchio mi sono contagiato"

10 marzo 2020 a

a

a

Nicola Porro lo dice chiaramente, ha il coronavirus ma non sa come e chi possa averlo contagiato. "C'è poco da dire è una brutta influenza. C'è qualcuno come il mio amico professore Ricolfi che dice che questa è una fake news, che è molto peggio di una brutta influenza. Ed è vero. È vero per quelli che sono negli ospedali e nelle rianimazioni, che non sono sufficienti", premette il giornalista.

"Non voglio dire quanta febbre ho, quanta tosse ho, quanto ossigeno nel sangue. Spero che qualcuno non mi obblighi a ricoverarmi però la comunicazione deve essere laica, seria. Cioè ad alcuni prende come sta prendendo a me (e spero che non peggiori) ad altri invece sta prendendo veramente male e su quello non si scherza", continua Porro. "Quindi un pochino più di responsabilità da parte di tutti quanti noi e cerchiamo di capire che è molto, molto, molto facile trasmetterlo perché io ancora non ho capito chi cacchio e dove cacchio sia riuscito a beccarmi il coronavirus".