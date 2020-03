Stasera Italia, Danilo Toninelli e l'appello-coronavirus? Attenzione, cosa appare sulla scrivania

10 marzo 2020 a

Ci mancava Danilo Toninelli. Già, a volte ritornano. Il grillo reginetto incontrastato delle gaffe era infatti ospite in collegamento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4. Si parlava, ovviamente, dell'emergenza coronavirus. E il grillino si spende in un appello: "Ciò che è fondamaentale adesso, soprattutto a livello politico e istituzionale, è l'unità. Non politicizzare ninte. Non dare numeri a caso". Bene, tutti d'accordo (o quasi). Ma a colpire, oltre alla camicia sbottonatissima del fu ministro delle Infrastrutture, sono i dettagli che vela il video: alle sue spalle degli scaffali, forse una sorta di libreria, sostanzialmente vuota. Dunque, davanti a sé aveva dei fogli bianchi (chissà a cosa gli servivano). E attenziona anche al barattolo che spunta in basso a sinistra nell'inquadratura.