Coronavirus, Ilaria Capua a DiMartedì: "Il numero degli infetti in Italia e nel mondo è il vero punto interrogativo"

11 marzo 2020 a

a

a

In collegamento a DiMartedì, Ilaria Capua si schiera a favore delle misure drastiche varate per cercare di rallentare l’emergenza coronavirus in Italia. “Siamo in una situazione di grande emergenza - sottolinea la nota virologa - quindi trovo che mettere in atto misure draconiane e antipatiche sia l’unico reale strumento per frenare il contagio. Questa situazione non la risolveranno i medici, ma le persone che devono essere parte della soluzione e non del problema”. Ma quanto è grave la situazione attuale? “Sull’Italia - afferma la Capua - ho detto più volte che il grande punto interrogativo è il numero reale degli infetti. Se c’è un morto su 100 è un conto, uno su un milione è un altro. Non sappiamo quanti sono, però l’evidenza degli studi sugli altri Paesi è che due terzi degli infetti sono asintomatici, quindi in Italia al momento sono sicuramente più di 10mila, magari 30mila o addirittura 100mila, non si sa”. Questa situazione non riguarda solo l’Italia, ma tutta Europa: “Stiamo attraversando per primi una situazione molto complicata e mi piacerebbe vedere alcuni parametri almeno armonizzati”.