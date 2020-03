Coronavirus, Ricciardi a DiMartedì: "La differenza con l'influenza? La congiuntivite"

11 marzo 2020 a

a

a

Qual è la differenza tra una "semplice" influenza e il coronavirus? Prova a spiegarla Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute. L'esperto, ospite a DiMartedì, sottolinea come i sintomi del Covid-19 siano "quelli tipici dell'influenza" ma "la peculiarità è la congiuntivite",

Coronavirus, l'ora delle precauzioni. Come capire da soli se si è preso il Covid-19: i sintomi

Non a caso, il primo medico in Cina a diagnosticare il coronavirus ci è riuscito individuando proprio questa infezione della membrana negli occhi dei pazienti contagiati. Quando si ha il sospetto di esserne infatti, "a quel punto si chiamano i numeri verdi, che faranno un questionario verbale. Quando si capisce che quella persona, oltre che sintomatico, è un soggetto a rischio o lo lasciano a casa, se ha una sintomatologia benevola, oppure lo trasportano in ospedale", conclude il professore.