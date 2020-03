Coronavirus, Vauro e la vignetta-choc: "Ridateci l'Aids". La replica: "Miserabile, 44mila persone uccise due volte"

12 marzo 2020 a

Vauro e la sensibilità, questa sconosciuta. La vignetta in prima pagina su Il Fatto Quotidiano è di pessimo gusto: “Basta coronavirus. Ridateci l’Aids!”. Nessuno mette in dubbio il tentativo ironico, ma è davvero mal riuscito e soprattutto fuori luogo, in un momento in cui l’Italia è nel pieno dell’emergenza. Rosaria Iardino, presidente della fondazione The Bridge nonché donna passata alla storia per il bacio con l’immunologo Aiuti che cambiò la storia della lotta all’Hiv, replica in maniera sdegnata all’Adnkronos Salute: “Vuol dire non avere memoria, significa che le persone morte di Aids sono state uccise non solo clinicamente, ma anche socialmente”. La Iardino parla di “squallore e ignoranza terribile”, oltre che di “messaggio diseducativo per le nuove generazioni” che quel dramma non lo ricordano: “Quindici anni di sterminio che in Italia hanno causato 44mila morti. Non averne memoria è da miserabili. Vauro per un giorno può anche non scrivere. Non succede niente”.