Coronavirus, Mara Venier preoccupata: "Temo per mio marito, lui ha già avuto problemi polmonari"

12 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus preoccupa anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, in una lunga intervista a Oggi, si è lasciata andare: "Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova”, ha spiegato aggiungendo di essere costretta ad uscire per andare a lavorare: “Mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze. Ieri sono entrata a fare la spesa al mio solito supermercato: quando ho visto che c’era troppa gente sono andata da un’altra parte”, La stessa Venier, in un post su Instagram, aveva invitato i giovani a non uscire di casa. Tra questi anche suo nipote Giulio. D'altronde qualche giorno senza divertirsi non è la fine del mondo.