Matteo Salvini, schiaffo a chi se ne frega del coronavirus: lo struggente video dell'88enne

Non è un mondo per vecchi? Fesseria assoluta, clamorosa. Il coronavirus mette a repentaglio soprattutto la vita degli anziani, ed è forse per questo che in molti, ancora, non lo vogliono capire: si deve stare a casa, punto e basta. Già, amara considerazione: forse però qualcuno pensa che la vita di una persona anziana valga meno di quella di un bambino. Bene, questi ultimi farebbero bene a guardare questo video rilanciato sui social da Matteo Salvini. Il protagonista? Un signore piuttosto in là con l'età. È il suo compleanno, e per l'occasione, chiuso in casa con amuchina sul tavolo, mostra una serie di cartelli. Sui quali si legge: "Oggi compio 88 anni, l'unico regalo che vorrei è qualche compleanno in più. Io faccio la mia parte, voi fate la vostra. Restate a casa". Un messaggio chiarissimo. Durissimo e dolcissimo. Un messaggio che il leader della Lega commenta così: "Dolcissimo nonno, auguri di cuore". A corredo un hashtag chiarissimo: #chiuderetutto.