Nicola Porro, attacco ai colleghi: "Terapie intensive al collasso e i giornali pensano alle canzoncine"

14 marzo 2020 a

a

a

Un attacco alla sua stessa categoria. A firmarlo è Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, chiuso in quarantena per coronavirus anche se ora sta meglio, molto meglio, dopo aver passato giornate difficili tra tosse e febbre. Nella sua consueta Zuppa di Porro, il conduttore televisivo punta il dito: "Surreale, mancano i posti letto in terapia intensiva e i giornali pensano alle canzoncine sui balconi". Già, un po' da tute le parti si parla del fatto che le persone, per combattere la solitudine, cantano dai balconi. Dunque un affondo contro Giuseppe Conte: "Dopo settimane il governo è riuscito a mandare 200mila mascherine in Lombardia. Toc-toc, è troppo tardi e ormai sono inutilizzabili", conclude Nicola Porro.