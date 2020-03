Vittorio Sgarbi, folle crociata sul coronavirus: "Denuncio per procurato allarme"

14 marzo 2020 a

La folle crociata di Vittorio Sgarbi contro l'allarme-coronavirus prosegue. E prosegue in sede legale. Il critico d'arte, che da giorni sminuisce la pandemia e critica le misure drastiche adottate ormai non solo dal governo italiano, spiega su Facebook: "Ribadendo sull'epidemia le posizioni espresse da numerosi virologi ed epidemiologi tra cui Gismondo, Bassetti e Tarro, lunedì mattina presenterò una denuncia penale per procurato allarme contro la fantomatica Associazione Patto Trasversale per la Scienza". Insomma, il più classico dei "ci vediamo in tribunale". Sgarbi aggiunge: "Questa associazione privata, non so da chi finanziata, diffonde sul Coronavirus notizie che sono in netta contraddizione con quelle dell'Istituto Superiore della Sanità, il solo titolato a farlo, ingenerando paura tra i cittadini e determinando un pericoloso allarmismo in tutta la popolazione", conclude il critico d'arte.

