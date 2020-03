Coronavirus, Vittorio Sgarbi contro gli appelli degli artisti: "Loro sono miliardari, non sono costretti a uscire per lavorare"

12 marzo 2020 a

Sono stati molti, in questi giorni, i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto lanciare l'appello affinché i cittadini rimanessero a casa. Appelli che a Vittorio Sgarbi, scettico sulla pericolosità del coronavirus (epidemia da lui definita non più mortale di una banale influenza ndr), non sono proprio andati giù. Ospite di Mario Giordano, il critico d'arte non ha mancato di dire la sua: "Non mi piace che siano questi miliardari a invitare le persone a restarsene a casa; loro guadagnano miliardi grazie ai dischi, ai film e alla Siae. Il problema è di chi è costretto a uscire per lavorare".

L'intervento al programma di Rete 4 Fuori dal Coro, poi rilanciato sul profilo di Sgarbi, ha ottenuto però poco sostegno. Parecchi seguaci del critico non hanno apprezzato infatti apprezzato le sue parole, ricordandogli che anche lui parla "comodamente seduto su un divano".