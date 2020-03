Coronavirus, Daniela Santanchè attacca Giuseppe Conte: "Non sai che cosa è l'impresa italiana"

16 marzo 2020 a

Il nuovo decreto voluto oggi dal premier Giuseppe Conte mette sul tavolo quasi tutto lo scostamento di bilancio preventivato dal governo e testimonia l'acuirsi dell'emergenza coronavirus. Rientrano in questo capitolo l'assegno una tantum di 600 euro alla varie categorie del lavoro autonomo (l'importo è stato incrementato dai 500 ipotizzati in precedenza) e l'altro bonus di 100 euro per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria opera in sede invece che a casa, quindi prendendosi qualche rischio in più.

Completamente in disaccordo con la decisione Daniela Santanchè che in un tweet critica la decisione del governo: "Se non sai cosa sia l’impresa, figurati se intuisci cosa sia una #partitaIva. Inaccettabili i 600 euro una tantum agli autonomi e che la “previdenza” non duri quanto la Cig. #decreto #COVID19