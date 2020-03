Chef Rubio, sfregio a Silvio Berlusconi: "Ha donato 10 milioni di euro? E quanto gli rimane adesso?"

18 marzo 2020 a

Chef Rubio non ci sta e se la prende ancora una volta con Silvio Berlusconi su twitter. La decisione dell'ex premier di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano, non è piaciuta al famoso chef. Secondo l'insultatore seriale, di fatto, dieci milioni non bastano. Non nuovo a vis polemica contro gli esponenti del centrodestra. I suoi strali spesso arrivano via social, tramite twitter. Stavolta è toccato a Berluconi.

"Grazie Silvie’. Mo te ne rimangono solo... oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999... oddio me so perso. Vabbè grazie". Questo il tweet polemico che ironizza sul gesto di solidarietà del leader di Forza Italia.