Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia contro il governo: "Cosa gli impedisce di forzare la mano sui conti con l'Ue?"

"Il governo ci deve una risposta". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, punta il dito sulla "seconda" emergenza coronavirus, quella economica. "Cosa impedisce di forzare la mano, di avere il coraggio di metterci la faccia e rischiare delle cifre più alte che sono quelle che stanno facendo gli altri paesi?".

Il riferimento è, ovviamente, al decreto Cura Italia varato dal governo per sopperire al mese di stop forzato di molte attività produttive del Paese e al rischio, ormai una certezza, di imminente recessione. "Credo che sia una domanda alla quale il governo debba una risposta", chiede la Maglie al premier Giuseppe Conte, evidentemente più preoccupato di non rompere gli schemi dell'Unione europea e rispettare i "tetti" di spesa pur aumentandola un po'. Non a sufficienza, e questa è una opinione molto diffusa.