Coronavirus, Papa Francesco si commuove alla storia dell'anziana morta al telefono con la nipote

Il Papa, dopo l'intervista a Repubblica, ha parlato anche con la Stampa. Tra i vari temi trattati con il quotidiano quello delle vicende di chi muore in isolamento, senza l'affetto dei parenti che non possono avvicinarsi per non essere contagiati. Alcuni, poco prima di morire - scrive la Stampa - mandano il loro addio alla moglie, al marito, ai figli, tramite gli infermieri. E il Santo Padre ha voluto ricordare un episodio che lo ha commosso.

"In questi giorni mi hanno raccontato una storia che mi ha colpito e addolorato, anche perché rappresenta ciò che sta accadendo negli ospedali. Un' anziana ha capito che stava morendo e voleva congedarsi dai suoi cari: l'infermiera ha preso il telefonino e ha videochiamato la nipote, così l'anziana ha visto il viso della nipote e ha potuto andarsene con questa consolazione. È il bisogno ultimo di avere una mano che ti prenda la mano. Di un gesto di compagnia finale. E tante infermiere e infermieri accompagnano questo desiderio estremo con l'orecchio, ascoltando il dolore della solitudine, prendendo per mano. Il dolore di chi se n'è andato senza congedo diventa ferita nel cuore di chi resta. Ringrazio tutti questi infermieri e infermiere, medici e volontari che, nonostante la stanchezza straordinaria, si chinano con pazienza e bontà di cuore per sopperire all'assenza obbligata dei familiari".