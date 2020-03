Enrico Mentana e Corrado Formigli, speciale coronavirus insieme: prima volta dopo lo screzio del 2018

21 marzo 2020 a

a

a

Lunedì 23 marzo sarà una data in un certo qual modo storica per La7, che manderà in onda uno speciale coronavirus condotto ovviamente da Enrico Mentana. Al suo fianco, però, ci sarà un altro big della rete: si tratta di Corrado Formigli. Ed è per certi versi una sorpresa, dato che in molti ricordano ancora i dissapori passati tra i due. Legati ad un episodio preciso, verificatosi a maggio 2018: nasce il governo formato da Lega e M5S e Mentana dà la notizia in diretta, sforando l’orario prestabilito. Ad attendere la linea c’era proprio Formigli, che andò in onda con 45 minuti di ritardo e commentò amaramente la scelta del collega, sottolineando che anche lui era in grado di dare un’ultim’ora. Un piccolo screzio che però è ormai stato abbondantemente superato, e quindi gli spettatori di La7 potranno godersi il duo Mentana-Formigli in prima serata.