Papa Francesco, dopo il successo del Rosario in tv, la messa sarà trasmessa su Rtl 102.5

La Santa Messa di Papa Francesco sarà trasmessa in diretta su RTL102.5 Appuntamento per domani, domenica 22 marzo, alle 7. La Santa Messa di Papa Francesco sarà trasmessa in diretta dalla Cappella Santa Marta in Vaticano. RTL102.5 vuole contribuire a sostenere attraverso le parole del Santo Padre gli ascoltatori, in questo momento di emergenza sanitaria. Negli anni passati RTL 102.5 ha realizzato dal Vaticano alcune dirette in occasione della Pasqua e del Natale. Pochi mesi fa si e' messa a disposizione in occasione del Concerto per il 150 anni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù' e in questo momento papa Francesco ha espresso il proprio assenso a trasmettere la messa dalla Cappella di Santa Marta.

La diretta di domani del Santo Padre può essere seguita attraverso tutti i canali di RTL102.5: FM, DAB (digitale). Ma anche in radiovisione: Canale 36 del digitale terrestre, 736 di SKY e 136 di tivùsat. E’ possibile seguire RTL102.5 anche attraverso l’App o in streaming sul sito ufficiale. Il momento difficile che l’Italia sta vivendo in questi giorni di emergenza Coronavirus sta cambiando anche il messaggio radiofonico: la programmazione di RTL 102.5 da giorni è impegnata a lasciare spazio a telefonate e messaggi per condividere il periodo di crisi che tocca tutto il Paese. Anche RTL102.5 ricorda a tutti gli ascoltatori, con spot in onda in continuazione, di restare a casa seguendo le direttive del Governo.