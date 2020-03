Maria Giovanna Maglie contro il governo e non solo: "Giallo-rossi inetti, Mattarella sgrida l'opposizione e Berlusconi ci casca"

21 marzo 2020 a

Maria Giovanna Maglie, di fronte a questo governo, perde la calma. "Che fa Mattarella, sgrida l'opposizione? Che fa Berlusconi, ci casca? Io dico che la pazienza degli italiani di fronte a degli inetti incapaci perfino di trovare mascherine, non è infinita per fortuna Contro l'ira degli oppressi non bastano sondaggi farlocchi" tuona sul suo profilo Twitter.

La giornalista fa riferimento all'emergenza coronavirus e all'impossibilità, da parte di Giuseppe Conte e compagni, di gestire la gravissima situazione. Non solo, l'attacco prende di mira anche Sergio Mattarella che in questi giorni si è prodigato a chiamare l'opposizione, o meglio, Matteo Salvini dicendogli che serve "coesione". Appello per cui, secondo la Maglie, Silvio Berlusconi ha abboccato all'amo.