Cristina Parodi a Non è l'arena: "Bergamo città fantasma", voce rotta e commozione in diretta

Voce rotta in diretta per Cristina Parodi. L'ex conduttrice di Domenica In, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena da Bergamo, commenta attonita la situazione della città, di cui suo marito Giorgio Gori è il sindaco. "Siamo in una città fantasma, il contagio non si ferma". Il coronavirus ha mietuto centinaia di vittime, e le immagini dei camion militari costretti a portare via le bare dei defunti perché nel cimitero cittadino non c'era più posto commuovono la Parodi.

"Questa è l'immagine più dolorosa", ammette a fatica interrompendosi per la commozione. "C'è urgenza di alcune cose fondamentali - è il suo appello dalla Città Alta, con alle spalle una Bergamo spettrale -: da una parte, delle strumentazioni mediche, e poi tutti i dispositivi di sicurezza dei medici, perché i medici e gli operatori sanitari si ammalano".