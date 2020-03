Annalisa Chirico attacca le Ong: "Perché non aiutate l'Italia? Avete visto Fontana e Bertolaso?"

23 marzo 2020 a

C'è chi fa e chi non fa. C'è chi agisce nel silenzio e chi, da sempre, predica bene e in questo caso razzola male. Il ragionamento è quello proposto da Annalisa Chirico su Twitter, che mette a confronto quanto portato a casa da Attilio Fontana e da Guido Bertolaso in Lombardia con l'azione delle Ong. Ovviamente si parla dell'emergenza coronavirus. E la firma de Il Foglio cinguetta: "A giorni Fontana e Bretolaso aprono il primo reparto dell'ospedale alla Fiera di Milano, e soluzioni simili si replicano in altre parti d'Italia - premette -. Servono medici e infermieri: perché quelli delle Ong, i medici senza frontiere eccetera, non vengono in Italia ad aiutarci?". Domanda, quella della Chirico, tutt'altro che peregrina.