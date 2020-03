Augusto Minzolini contro Marco Travaglio: "Giuseppe Conte? Ristampa il libro sul leccacu*** e dedicatelo"

23 marzo 2020 a

Soldatino Marco Travaglio ovviamente presente. Giuseppe Conte travolto da sacrosante critiche che arrivano un po' da tutte le latitudini per come continua a gestire l'emergenza coronavirus, tra decreti pasticciati e dirette-show su Facebook? Bene, a zittire i critici - o almeno a provarci - ci pensa il direttore del Fatto Quotidiano: per lui, vietato toccare il premier. Oggi, lunedì 23 marzo, Marco Manetta verga un lungo editoriale in cui, in buona sostanza, dipinge il presidente del Consiglio come una sorta di eroe nazionale. Editoriale che non è sfuggito, affatto, ad Augusto Minzolini, che a quel pezzo dedica un tweet corrosivo: "Anni fa Travaglio scrisse Slurp, un libro sul leccaculismo - premette -. A leggere le sue note su Conte, più elogiative di quelle di Mario Appelius sul Duce, è tempo di una ristampa in cui dedichi a se stesso il primo capitolo: per Travaglio, Conte è il redivivo Achille che sbaraglierà da solo il virus", conclude Minzolini. Nulla da aggiungere.

