Flavio Briatore contro Giuseppe Conte: "Non ha chiuso un ca***", si rischia una nuova ondata di contagi

Flavio Briatore ancora contro Giuseppe Conte. L'imprenditore non fa mistero delle sue numerose critiche nei confronti del nuovo decreto annunciato dal governo per fermare il coronavirus. "Non ha chiuso un ca***!! Ci prende in giro!! Perché non ha chiuso i cantieri edili è irresponsabile!!cosi gli operai di Bergamo continuano a venire a Milano!!" ha chiosato sul suo profilo Twitter con una foto, per rendere ancora più esplicito il destinatario del messaggio, del premier.

Il nuovo decreto chiudi-tutto infatti non limita in alcun modo l'attività edilizia, nonostante anche i sindacati e le associazioni si fossero dette concordi alla chiusura, eppure l'edilizia si è ritenuto necessario che proseguisse senza nessuna limitazione. Tanti i commenti a sostegno della tesi dell'imprenditore. Uno fra tutti sintetizza al meglio il pensiero di Briatore: "Siamo governati da incapaci".