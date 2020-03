Franco Bechis e Conte con il frigorifero vuoto: "Troppo indaffarato, fate la spesa per lui"

23 marzo 2020 a

a

a

Giuseppe Conte durante l'intervista concessa al quotidiano La Stampa, alla domanda: "Quanto cibo c'è oggi nel suo frigorifero?", ha risposto: "Nei giorni scorsi non ho avuto un attimo per fare la spesa. Quando posso mi piace farla personalmente". E su questa risposta Franco Bechis, direttore del Tempo, ha voluto ironizzare sul premier e sul suo poco tempo per fare la spesa, girando un video in stile Kill Bill di Quentin Tarantino. "L'uomo che guida la lotta italiana al coronavirus potrebbe restare senza pranzo e senza cena. Decretino dopo decretino non trova proprio i due minuti per andare al supermercato a rifornirsi. Non possiamo che dichiarare lo stato di emergenza nazionale e mobilitarci tutti", ironizza il giornalista.

"Perché si negano i morti da coronavirus?". La risposta di Franco Bechis: una tragica verità sul sistema-Italia

Che continua a scherzare su Conte e sul suo poco tempo a disposizione proponendo, "di modificare il modulo di autocertificazione oggi disponibile consentendo a qualsiasi cittadino italiano di fare la spesa al premier consegnandogliela ovviamente a Palazzo Chigi. Ho creato anche un hashtag per l'occasione: #failaspesalpremier". Infine una stoccata politica di Bechis a Conte e al suo recente Decreto Cura Italia: "Ecco, se oltre a fargli la spesa c'è anche qualche partita Iva disposta a cedergli quei munifici 600 euro di marzo che lui ha elargito di fronte alla chiusura di uffici e botteghe, si faccia avanti!"