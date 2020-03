Andrea Scanzi a Otto e mezzo: "Meloni ex fascista, ma non sono sicuro sia ex". La Gruber muta

23 marzo 2020 a

a

a

Il centrodestra grida alla "deriva autoritaria" e Andrea Scanzi se la ride. In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, l'opinionista del Fatto quotidiano risponde alle critiche contro il premier Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus se la prende soprattutto con Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni.

"Diciassette minuti di stronz***, mi hai ammorbato i cogli***". Sgarbi massacra Scanzi

"Sgarbi dava lezione al professor Pregliasco su cosa sia un farmaco. La Meloni è leader di una destra ex-fascista che non sono così sicuro che sia ex, a giudicare da alcuni casi e parla di intollerabile metodo da regime autoritario, mi viene da ridere". "Tutto il paese e la politica dovrebbero fare squadra - conclude Scanzi -. I responsabili sono l'opposizione e parte dei cittadini che non hanno capito che bisogna rispettare le regole".