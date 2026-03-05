Garlasco, Andrea Sempio preoccupato? "Assist per il rinvio a giudizio", cosa spunta

Per tre volte indagato, Andrea Sempio difficilmente può dimenticare quanto sta accadendo: il 37enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sorella del suo amico Marco. "È stata una cosa strana perché io ho ricevuto una chiamata dai carabinieri di Milano che mi dicevano che dovevo ritirare un atto giudiziario. Io non sapevo esattamente cosa fosse un atto giudiziario. Difatti io, parlando al telefono con la persona che aveva chiamato, avevo chiesto se era una multa? Non capivo cosa poteva essere". Poi la scoperta e lo stupore sul "concorso", quindi con altri.
Fino ad ora - spiega Sempio a Fanpage - "la grande carta che si sono potuti giocare negli anni è stata quella del DNA, era un po' il jolly che lasciava sempre dei dubbi. Penso che quest'anno sia stato chiarito definitivamente. Cosa di cui mi pento? Posso dire che alcuni verbali li ho presi un po' come venivano. In quello di perquisizione dei carabinieri, che sono stati nella casa mia e dei miei genitori, ho fatto mettere una marea di note. Ho dato una spiegazione per ogni oggetto che prelevavano. Ad oggi mi rendo conto che effettivamente molte cose magari potevano essere fatte meglio sia da parte mia sia da parte degli operatori. Però è andata così e chiariremo tutto".
E sul Dna trovato sotto le unghie della vittima, il 37enne prova a spiegare che "le stanze della casa della famiglia Poggi che io vivevo di più erano la camera di Chiara (qui c'era il pc con cui Marco Poggi, Andrea Sempio e gli altri amici giocavano) e la sala dove lei sta facendo colazione il giorno dell'omicidio. Ritengo però che la perizia della dottoressa Albani abbia reso un po' inutile il nostro lavoro perché lei stessa ha detto che non si può usare". Nel mirino anche la traccia 33 a lui riconducibile e che è stata trovata sul muro che porta alla taverna dove Chiara è stata trovata: "Non sono preoccupato, francamente noi abbiamo già fatto una consulenza con esperti della materia. Non ci sono abbastanza punti per associarla a me. Inoltre la Procura stessa dice che non è un'impronta insanguinata quindi è già difficile ricollocarla al delitto. A me, ignorante in materia, sembra l'unico elemento su cui ancora non c'è un punto fermo. Quindi non so se possa essere questo l'assist per il rinvio a giudizio. Certo è che l'unico elemento su cui siamo ancora lì a battagliare".