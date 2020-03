CartaBianca, Mauro Corona parla a mezzanotte e sbrocca con la Berlinguer: "Vedremo martedì prossimo"

25 marzo 2020 a

No, il come sempre fumantino Mauro Corona non ha gradito quanto avvenuto a CartaBianca, il programma di cui è ospite fisso, nella puntata in onda su Rai 3 martedì 24 marzo. Già, è stato relegato da Bianca Berlinguer a una breve apparizione mentre scorrevano i titoli di coda. E ha perso la pazienza. Il punto è che la scaletta del format è stata modificata a causa dell'emergenza coronavirus, ma a Corona questo non va giù. Annunciato per le 23.30, lo scrittore slitta a poco prima della mezzanotte. Da subito appare irritato, e la prima volta in cui la Berlinguer gli chiede di essere più sintetico replica: "Eh no, poteva togliere un po’ di minuti a Verdone e Veltroni. Mi faccia finire. Io mi preparo la puntata, studio, cerco di dire cose intelligenti e non banali, poi mi mette alla fine, vabbè che gli ultimi saranno i primi...", picchia duro. Bianca Berlinguer da par suo ha provato a minimizzare, doveva lasciare spazio all'incombente Linea Notte: "Gliel’avevo detto che in questa situazione sarebbe successo, non voglio chiudere con questa polemica". Ma Corona non arretra e minaccia di saltare la prossima puntata: "Vediamo se martedì sarò qui presente", conclude. Già visto in passato.