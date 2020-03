Guido Bertolaso, incredibile anche Repubblica lo elogia. "Gran soccorritore, una specie di Indiana Jones"

25 marzo 2020 a

"Il Prode Bertolaso, Gran Soccorritore e Signore dell' Emergenza, una specie di Indiana Jones in maglioncino blu operativo e da talk show", scrive Filippo Ceccarelli su Repubblica di oggi. In un pezzo che riabilita il personaggio criticato spesso anche dalla stessa Repubblica. Dopo aver elencato la brillante carriera di grand commis e uomo di Stato, si ricordano anche le disavventure giudiziarie che però non hanno scalfito più di tanto il personaggio, Infine Ceccarelli ricorda anche che Bertolaso è comunque uscito pulito dalle inchieste in cui suo malgrado è finito.

"Ma non è giusto adesso concentrarsi su questo, e non solo perché nel febbraio del 2018 Bertolaso è stato assolto; così come è inutile ricordare la sua esperienza di candidato a sindaco di Roma nel 2016, interrotta prima di arrivare al voto. Se il virus è destinato a cambiare tutto, forse comincia già a cambiare il modo di rivedere la cronaca che nel frattempo si fa storia", conclude il giornalista.