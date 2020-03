Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Insulta Guido Bertolaso, mi fa tristezza"

25 marzo 2020 a

L'ossessione di Marco Travaglio, in questi giorni, abbiamo iniziato a conoscerla: la Lombardia, Attilio Fontana, Guido Bertolaso. Già, tutti quelli che osano criticare Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Attacchi, quelli del direttore del Fatto Quotidiano, che lasciano davvero senza parole. Ma il "tipino" con cui abbiamo a che fare è noto a tutti quanti. E nel suo ultimo editoriale, quello in prima pagina di mercoledì 25 marzo, Marco Manetta torna ad insultare Bertolaso, il quale è risultato positivo al coroanavirus. Tra i vari sfregi di Travaglio, spicca il seguente: "Più che creare posti letto, ne ha occupato uno". Frase che viene ripresa e rilanciata da Nicola Porro nella sua consueta Zuppa di Porro. Frase che viene commentata in modo laconico: "Che tristezza". Niente da aggiungere.