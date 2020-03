Daniela Santanchè contro Marco Travaglio: "Vergogna la frase su Bertolaso, la nostra Nazione in lutto fa a meno di certe battute"

25 marzo 2020 a

a

a

Le parole di Marco Travaglio su Guido Bertolaso hanno fatto indignare tutti, anche Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia ha affidato a Twitter un durissimo sfogo: "Bertolaso positivo al coronavirus e Travaglio scrive che 'più che creare posti letto ne ha occupato uno'. Vigliacco due volte, perché sulla salute non si scherza e perché siamo una Nazione a lutto che di certe battute fa volentieri a meno. Vergogna e forza Guido Bertolaso" chiosa.

"Il peggior governo possibile". Dagli architetti, la prova: la Maglie inchioda Giuseppe Conte

Una dichiarazione, quella del direttore del Fatto Quotidiano, che aveva visto la replica anche di Nicola Porro: "Che tristezza". Proprio così, il commissario per l'emergenza coronavirus nominato dalla Regione Lombardia a costo zero è stato infettato facendo il suo lavoro e Travaglio ha anche il coraggio di prenderlo in giro.