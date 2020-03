Alessandro Sallusti sul governo: "Una commissione per ripartire dopo questa crisi sarebbe il regalo più bello"

25 marzo 2020 a

Alessandro Sallusti spera che questa emergenza dia vita a una commissione. "Questo - spiega in collegamento con Stasera Italia - sarebbe il regalo più bello che potrebbe farci questa crisi per ripartire, ma sono scettico". Il direttore del Giornale ripone poche speranze. Anche se sono tante le voci in queste ore che vedono Mario Draghi al posto di Giuseppe Conte per traghettare l'Italia fuori da questa emergenza.

A lanciare il retroscena è stato Francesco Verderami sul Corriere, dove si parla di una “manovra choc, che non si potrà fare senza un patto nazionale”. D'altronde lo stesso Pd vede al ribasso il Pil: fonti autorevoli pronosticano un crollo tra il 5 e il 7 per cento nel 2020.