Mario Giordano a Fuori dal Coro: "Coronavirus in Italia, cosa c'è dietro gli aiuti della Cina?"

"Arrivano i nostri". Mario Giordano non nasconde una certa inquietudine sul coronavirus. Dal "Settimo cavalleggeri" dei western americani, si è passati a Cuba, Russia e Cina, i primi a soccorrere con team di esperti e forniture mediche l'Italia, in piena emergenza. "Noi li ringraziamo, i cinesi - premette a Fuori dal coro, su Rete 4, con tanto di sottofondo di inno nazionale -, ma non è che possiamo mandare il cervello all'ammasso".