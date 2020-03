Beppe Severgnini a Otto e mezzo: "Fuori dagli ospedali vorrei vedere medici con la bandierina dell'Europa"

26 marzo 2020 a

Il coronavirus fa strage in Italia, e l'Unione europea dov'è? Se lo chiede anche Beppe Severgnini, che in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo lancia una proposta: "L'Europa non capisce l'importanza dell'incoraggiamento e dell'empatia, e questo mi addolora. A Crema i medici cubani hanno le loro bandierine fuori dall'ospedale, non c'è un camice con una bandierina blu con le stelle".

Un dubbio; forse la popolazione lombarda, senza più lacrime per le migliaia di vittime, l'ultima cosa che noterebbe in questa situazione sarebbe una bandierina dell'Unione europea, tanto cara alla firma del Corriere della Sera (e alla Gruber). A voi il giudizio.