Otto e Mezzo, Lilli Gruber e Gubitosi non si sentono: "Una roba esilarante". il commento di Franco Bechis

26 marzo 2020 a

Siamo nello studio di Otto e Mezzo, la puntata è quella andata in onda mercoledì 25 marzo su La7. Al timone, ovviamente, ecco Lilli Gruber. Ospite in collegamento, così come il coronavirus impone a tutte le televisioni, ecco Luigi Gubitosi, gran capo di Telecom. Peccato però che il collegamento faccia acqua da tutte le parti: la connessione non è stabile, le parole di Gubitosi si sentono a spizzichi e bocconi. Una circostanza curiosa, commentata da Franco Bechis su Twitter, in modo graffiante: "Il collegamento a distanza di Lilli Gruber con il capo di Telecom Luigi Gubitosi che spiega come la rete funzioni perfettamente e però salta una parola su due di quelle che dice è esilarante", conclude il direttore de Il Tempo. Niente da aggiungere.