Otto e mezzo, Patrizia Laurenti: le linee del comitato scientifico sul coronavirus seguite alla lettera da Conte

"Da seguire alla lettera". La dottoressa Patrizia Laurenti del Gemelli di Roma, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, chiarisce chi ci sia dietro ogni mossa di Giuseppe Conte. Il premier, presentato dalla stampa compiacente come il lider maximo dell'Italia nella peggiore crisi sanitaria ed economica dal Dopoguerra a oggi, qual è l'epidemia di coronavirus, non è nient'altro che il passacarte del Comitato tecnico-scientifico di Palazzo Chigi.

"Noi osserviamo il fenomeno giorno dopo giorno - spiega la dottoressa - e questo costituisce l'evidenza scientifica su cui il comitato si basa per orientare le decisioni politiche. Quelle indicazioni vanno seguite alla lettera, solo il loro rispetto ci permetterà di uscire da questa situazione".